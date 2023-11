La réalité économique en France

Comme je le souligne régulièrement : les crises sont toujours des phases d’ opportunité . Il ne sert donc à rien de céder au pessimisme. Il est, au contraire, indispensable de garder l’espoir et de développer en permanence un comportement et des stratégies «anti-crises». En revanche, tomber dans le déni de réalité et l’optimisme béat serait complètement erroné, voire dangereux. En effet, si l’optimisme est une nécessité, le réalisme en est une autre encore plus déterminante.

Pourtant, bien loin de ce devoir de transparence et de pragmatisme, certains voudraient encore nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, en particulier dans l’ Hexagone . Bien entendu, nous aimerions toutes et tous en dire autant. Seulement voilà, il ne sert à rien de masquer la réalité . Non seulement parce que les Français ne sont pas dupes, mais aussi parce que les déceptions passées et à venir pourraient bien mettre à mal la stabilité sociétale de notre «douce France». Et ce d’autant que le chômage français vient de repartir en forte hausse au troisième trimestre 202





