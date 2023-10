La réaction du président du Département de la Mayenne au signalement d’Anticor

Sur la base du rapport de la chambre régionale des comptes consacré à la gestion du département de la Mayenne, l : conditions du rachat d’un bâtiment à Laval, liens d’intérêt de l’ancien directeur de la communication du Département, possibles irrégularités dans certaines commandes passées à des prestataires et conditions dans lesquelles le Département a loué des locaux à Paris. Le président...

Télévision : France 3 filme le Japon recréé en Mayenne par Clara et YuichiroJulie Hattu, et son équipe de l'émission Envie Dehors, est venue pour filmer le quotidien de Clara et Yuichiro, qui vivent dans le respect du mode de vie japonais. Lire la suite ⮕

Mayenne : Une brebis passe deux jours dans un fossé avant d’être secourueLes sauveteurs d’un soir ont utilisé des sangles et des lampes torches Lire la suite ⮕

Permanence des soins : les médecins généralistes arrêtent la grève en MayenneLa grève d’un collectif de médecins généralistes de la Mayenne, commencée le 13 octobre, a pris fin mercredi 25 octobre 2023. Leurs revendications ont été entendues : l’Agence régionale de santé a validé une demande de financement de l’Association départementale pour l’organisation de la permanence des soins des médecins (Adops 53). Lire la suite ⮕

Le Ribay en Mayenne : 2 conducteurs contrôlés avec le même excès de vitesseFin octobre 2023, en Mayenne, un grand excès de vitesse a été constaté à Le Ribay, en pleines vacances de Toussaint. Lire la suite ⮕

Faux en écriture, prise illégale d’intérêts... : ce qu’Anticor reproche au Département de la MayenneDans un communiqué de presse, publié ce vendredi 27 octobre 2023, l’association anticorruption Anticor44 indique avoir fait un signalement à la procureure de la République de Laval, à la suite du rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion du Conseil départemental de la Mayenne. Voici ce qu’elle pointe. Lire la suite ⮕

Le département de l'Essonne entre au capital de l'aménageur CitalliosLe département de l'Essonne met 3,2 millions d'euros sur la table pour intégrer l'aménageur Citallios. Ce dernier se rapproche également de la Sem Essonne Aménagement. Lire la suite ⮕