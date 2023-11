La Randonnée nocturne de Chartres en lumières vous attend samedi 4 novembre

Un rendez-vous concocté par nos confrères de L'Echo Républicain en collaboration avec l'ASPTT Chartres qui attendent les amateurs encore plus nombreux cette année au départ samedi 4 novembre 2023, à 20h00 depuis l'Esplanade de la Cathédrale.

Pour cette troisième édition, les cinq circuits ont été revus pour profiter pleinement de Chartres en lumières. Idéal pour les familles, le parcours de 5 km, accessible à tous, se recentre autour des monuments illuminés, des points remarquables et des parcs du centre-ville. De distances intermédiaires, les parcours de 8 et 12 km sont les plus intéressants pour admirer les sites illuminés de Chartres en lumières.

Pour les plus sportifs, les extensions des circuits de 16 et 20 km concoctés par l’ASPTT vous emmèneront du côté de l’Odyssée, ou encore Le Coudray. Des animations musicales, flambeaux, lumières éphémères et bien d’autres surprises jalonneront les parcours. Au retour des marcheurs, une collation sera offerte à tous les participants face à la cathédrale scintillante dans ses habits de lumières. Inscription sur place à partir de 14h00 - participation 4 € (gratuit pour les moins de 14 ans). Renseignements et réservations groupes et associations au 06.41.31.18.69.

