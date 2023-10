La question du jour. Faut-il en finir avec le changement d’heure ?

L’idée originelle venait du physicien, écrivain et diplomate américain Benjamin Franklin qui avait rédigé un article en 1784 dans le but d’économiser… Les bougies et les chandelles.Une pompe à chaleur installée en site inscrit, à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-d’Armor), fait des remous dans le hameau de Mordreuc.

Des habitants ont saisi la justice et alerté la préfecture.Des pilotes ukrainiens commencent à apprendre le pilotage des avions de chasses américains aux États-Unis, un oblast d'Ukraine a subi 146 explosions le 25 octobre, crainte pour la sûreté nucléaire en Ukraine et les infrastructures énergétiques… Retour sur les informations repérées dans la nuit du 25 au 26 octobre 2023.

Le Parlement installé dans l'est de la Libye a exigé mercredi le départ « immédiat » des ambassadeurs des pays soutenant Israël dans sa guerre contre le Hamas palestinien, en citant notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Italie.

Bernadette, Parlement, Sous contrôle... Les coulisses du pouvoir n'ont jamais autant inspiré les réalisateurs. Et le public plébiscite ces films et séries qui leur ouvrent un univers impénétrable.

VIDÉO - Du lundi au jeudi, Laurent Ruquier et Julie Hammett vous donnent rendez-vous pour 'Le 20H de Ruquier', un rebond et des débats sur les grands thèmes de l'actualité de la journée.

Le mascara waterproof ? Oui, mais pas trop ! Un médecin met en garde sur l'utilisation quotidienne de ce produit.

VIDÉO - La bande de 22H Max réagit à la proposition de Cyrille Isaac-Sybille, député MoDem du Rhône, de taxer les produits trop sucrés.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a confirmé mercredi que son armée préparait « une entrée au sol » dans la bande de Gaza.