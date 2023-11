La prestation de serment de la Princesse Leonor d'Espagne: «Elle a fait un sans faute»

- Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLOSERFR: La princesse Leonor d'Espagne fête ses 18 ansLeonor d’Espagne, princesse des Asturies, célèbre son 18e anniversaire et devient majeure. En cas de besoin, elle est habilitée à prendre la place de son père, le roi Felipe VI, et devenir la cheffe des armées.

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Espagne : La princesse Leonor de Bourbon, héritière du trône, jure fidélité à la ConstitutionLa princesse a prêté serment sur le même exemplaire de la Constitution que son père 37 ans avant elle

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

BFMTV: La princesse Leonor d'Espagne fête ses 18 ansVIDÉO - Du lundi au jeudi, Laurent Ruquier présente dans 'le 20H de Ruquier' le trombinoscope des personnalités qui ont marqué l'actualité.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: La princesse Leonor, héritière du trône espagnol, jure fidélité à la ConstitutionL’héritière du trône d’Espagne, la princesse Leonor de Bourbon, a juré fidélité à la Constitution mardi, jour de ses 18 ans, étape indispensable pour pouvoir succéder un jour à la tête de l’Etat à son père, le roi Felipe VI.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: La princesse Leonor de Bourbon jure fidélité à la ConstitutionL'héritière du trône d'Espagne, la princesse Leonor de Bourbon, a juré fidélité à la Constitution mardi 31 octobre, jour de ses 18 ans, étape indispensable pour pouvoir succéder un jour à la tête de l'État à son père, le roi Felipe VI.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Comment la princesse Leonor aide à redorer la couronne espagnoleGrâce à elle, la dynastie Bourbon est en train de gagner en sympathie dans l'opinion publique. Elle aide à jouer la carte de la stabilité et de la continuité tranquille dans un contexte politique incertain.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕