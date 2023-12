La pression monte à trois jours de la fin de la COP28

A trois jours de la fin de la COP28, Sultan Al Jaber met la pression. La mine plus sévère que d'habitude ce samedi, le président de la COP28, a prévenu les pays que « la fenêtre se referme ». Et que même si des « mouvements positifs » dans les négociations en cours étaient observés, il fallait aller plus vite.

« Nous faisons des progrès, mais pas assez vite, et de façon pas assez satisfaisante », a-t-il déclaré lors d'une séance plénière devant l'ensemble des délégués des pays, répétant qu'il entendait tenir son calendrier de clôture de la COP28 mardi. « Il est temps de mettre de côté ses propres intérêts au nom de l'intérêt général », a lancé Sultan Al Jaber. « Vous devez travailler





