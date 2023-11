La Première ministre utilise l'article 49.3 pour faire passer le budget

« Nous ne pouvons pas priver la France de budget » et « nous le pouvons d'autant moins que nous savons bien qu'il n'existe aucune majorité alternative capable de s'entendre autour d'un budget », a justifié la Première ministre lors d'une courte déclaration à la tribune de l'Assemblée, où elle a été huée à son arrivée peu avant minuit. Il s'agit de son cinquième 49.3 depuis la reprise des travaux parlementaires en septembre et du 16ᵉ depuis son arrivée à Matignon.

Les députés de la France insoumise ont aussitôt annoncé le dépôt d'une motion de censure, qui a peu de chances d'être adoptée puisqu'elle n'a pas le soutien de la droite. Le texte de la motion de LFI, consulté par l'AFP, dénonce la « cure austéritaire » du budget « alors que nos services publics sont étranglés par l'inflation et au bord de la rupture » et « la pente autoritaire dévalée par le gouvernement » avec ses 49.3

