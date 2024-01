La Première ministre du Bangladesh remporte les législatives

La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a remporté les législatives de dimanche, boycottées par le principal parti d'opposition qui a dénoncé un 'simulacre d'élection', et se dirige donc vers un cinquième mandat.

Si Mme Hasina, au pouvoir depuis 2009, est créditée d'avoir favorisé une croissance fulgurante dans le huitième pays le plus peuplé du monde, autrefois en proie à une extrême pauvreté, son gouvernement est accusé de graves violations des droits humains et d'avoir mené une répression impitoyable contre l'opposition. Le parti au pouvoir de Mme Hasina, la Ligue Awami, a remporté environ les trois-quarts des sièges au parlement monocaméral, selon des responsables de la commission électorale. Les résultats totaux du scrutin seront officiellement annoncés lundi. Après avoir voté à Dacca, Sheikh Hasina, 76 ans, avait appelé les électeurs à se rendre aux urnes, en promettant des élections 'libres et équitables





