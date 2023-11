La précarité étudiante en forte augmentation

», alerte Manon Aknin, présidente de l’association COP1 Marseille. Avec un nombre de bénéficiaires oscillant entre 250 et 280 à chaque distribution de paniers repas, elle craint d’être contrainte de refuser des personnes, faute de moyens.

Car les problématiques sont nombreuses. C’est ce que révèle une étude réalisée par l’association, en collaboration avec l’Ifop. À Marseille, 84% des étudiants interrogés déclarent avoir des difficultés pour trouver un logement, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale, qui pointe à 79%. «

Notre objectif, c’est de mettre en lumière les problématiques des étudiants. On veut faire porter au mieux leur parole auprès des pouvoirs publicsNous sommes bien identifiés auprès de différentes instances. Nous répondons beaucoup à des appels à projets et nous bénéficions d’un vrai soutien», souligne Manon Aknin. Il en va de même pour la faculté d’Aix-Marseille, qui soutient plusieurs projets de la structure.

COP1 ne se cantonne pas à la distribution alimentaire, mais souhaite être un rempart contre de nombreuses formes de précarité.On organise des sorties théâtre et cinéma, des matches de foot ou de hockey, des activités manuelles. C’est très large pour en faire profiter le maximum d’étudiants possibleCOP1 met également en place des repas partagés entre les bénévoles et les bénéficiaires.

