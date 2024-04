La population d'ours des Pyrénées continue de croître

Le Réseau ours brun a dévoilé son rapport annuel, un document dont il ressort que la population d’ours des Pyrénées continue de croître au rythme régulier de 11,23 % par an. Selon le réseau, 83 ours ont été détectés en 2023 dans les Pyrénées, parmi lesquels 16 oursons. Leur répartition sur la chaîne reste toutefois très inégale.

