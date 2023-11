La politique du Royaume-Uni pour stopper les traversées illégales par la Manche

La politique du Royaume-Uni, visant à stopper les traversées illégales par la Manche, consiste à expulser les migrants au Rwanda, où leur demande d'asile est examinée. (Al-DOUMY/AFP)une politique au coeur de la lutte contre l'immigration dont le Premier ministre Rishi Sunak a fait une priorité.

La plus haute juridiction britannique a rejeté le recours du ministère de l'Intérieur, au motif que cette politique enfreint le principerelative au statut des réfugiés, selon lequel un demandeur d'asile ne peut être refoulé sans un examen approprié de sa demande. Contraint de s'expliquer face aux élus de la Chambre des communes, Rishi Sunak a répondu que le gouvernement britannique travaillait à un nouvel accord avec le Rwanda. « Je suis prêt à modifier nos lois et à passer en revue nos traités internationaux », a réagi le Premier ministre, sous pression face au flux toujours considérable de traversées illégales par la Manche. L'opposition travailliste a jugé les conclusions de la Cour « accablantes

RFI: Procédures concernant le génocide au RwandaAu sein du Parquet national antiterroriste en France, le pôle de lutte contre les crimes contre l'humanité et les délits de crimes de guerre est en charge des dossiers semblables à celui de Sosthène Munyemana, dont la comparution a débuté mardi devant la cour d'assises de Paris. Cet ancien médecin rwandais est poursuivi pour génocide et crimes contre l’humanité, accusé d'avoir participé aux massacres en 1994. Sophie Havard est première vice-procureure et cheffe de ce pôle.RFI : alors que seules trois personnes ont été condamnées définitivement près de 20 ans après le premier procès en France, où en sont les procédures concernant le génocide au Rwanda ?Pour le Rwanda, nous avons encore une quarantaine de procédures. Nous avons eu deux mises en examen et des placements en détention provisoire en juillet et en septembre de deux ressortissants rwandais dans des procédures différentes. Entre 2011 et 2019, nous avons pu juger deux affaires, en première instance et en appel

