Commençons, une fois n’est pas coutume, par un peu d’histoire. En 1965, le président de la République française, le général de Gaulle, entre en conflit avec la Commission européenne. Il s’opposait à plusieurs projets de réformes de la Communauté Economique Européenne, qui auraient renforcé l’intégration supranationale au détriment des Etats-Nations. Le général de Gaulle décide alors, tout simplement, de boycotter les organes européens.

Puisque, à l’époque, les votes devaient être tranchés à l’unanimité, il suffisait que la France ne soit pas représentée pour que l’ensemble du processus décisionnel européen soit bloqué. Après six mois de bras de fer, le général de Gaulle obtient finalement gain de cause.C’est ce qui a donné son nom à la 'politique de la chaise vide' : refuser de se présenter à un événement, pour empêcher que des décisions puissent y être prises – ou, à tout le moins, pour en saper la légitimité.C’est bien cela qui se joue aujourd’hui avec les rencontres de Saint-Denis, mais pas toujours pour les mêmes raison





