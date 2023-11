Face à la domination de Garmin sur le segment des montres de sport et à la montée en puissance de Suunto et Coros, Polar n’a pas dit son dernier mot. Le constructeur finlandais a contre-attaqué mi-octobre en dévoilant sa nouvelle montre GPS multisport, la Polar Vantage V3. Dotée d’un électrocardiogramme, d’un GPS multibande, d’un écran Oled et d’un système de cartographie, elle promet de faire davantage que la Forerunner 965, mais à un prix plus accessible.

De quoi convaincre ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Polar Vantage V3

:

