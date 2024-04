La plateforme Parcoursup inaccessible mercredi soir

La plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur Parcoursup était inaccessible mercredi soir, en raison d’un « problème de disponibilité des serveurs », selon le ministère de l’Enseignement supérieur, qui a repoussé d’un jour, à jeudi 4 avril au soir, la date limite du dépôt de candidatures. Initialement, les candidats avaient jusqu’à mercredi 23h59 pour confirmer définitivement leurs vœux. Ils ont désormais jusqu’à jeudi 22 heures pour le faire.

« La situation n’est pas liée à un excès de connexions » Selon un message du compte Parcoursup, publié mercredi soir sur X (ex-Twitter), « le site #Parcoursup est momentanément indisponible. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite. Pour vous permettre de finaliser votre dossier la date limite est reportée à jeudi 4 avril, 22 heures (heure de Paris)

