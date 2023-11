La plateforme d'e-commerce chinoise Pinduoduo rencontre un franc succès en France

« Achetez comme un milliardaire », promet Temu dans son slogan. Comprendre : « surconsommez nos produits qui valent en réalité quelques centimes d'euros ! »… Lancée fin 2022 aux États-Unis et accessible en Europe depuis avril dernier, la plateforme d'e-commerce chinoise, gérée par la société Pinduoduo, rencontre un franc succès. Et pour cause : dans l'Hexagone, son application caracole en tête des téléchargements sur smartphone et son site web fait partie des plus visités ces derniers mois.

Les raisons d'une telle réussite ? Une gamme infinie d'articles, du textile à l'électroménager en passant par les jouets pour enfants… le tout, vendu à des prix dérisoires.A LIRE AUSSI : Chine : après le fondateur d’Alibaba, un nouvel homme d’affaires chinois disparaît mystérieusement« On y trouve, pour quelques euros voire moins, toutes sortes d'articles commercialisés en grandes surfaces à des tarifs multipliés par dix ou ving





🏆 12. MarianneleMag » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Temu : la nouvelle plateforme de vente en ligne qui conquiert le mondeDécouvrez Temu, la plateforme de vente en ligne qui propose des prix ridiculement bas sur une large gamme de produits. Lancée en septembre 2022 à Boston, Temu est désormais l'application gratuite la plus téléchargée sur iPhone en France. Basée en Irlande, cette plateforme appartient à PDD Holdings Inc, un groupe chinois qui possède également le site Pinduoduo. Profitez de millions d'objets en vente et vivez une vie meilleure avec Temu !

La source: ladepechedumidi - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »

Temu : un site de vente en ligne aux prix alléchantsSi vous lancez TikTok en ce moment, vous ne pouvez pas passer à côté des publicités pour Temu, un site de vente en ligne proposant des prix très alléchants. Est-ce trop beau pour être vrai ? Comment les prix peuvent-ils être aussi bas ? Peut-on faire confiance à ce site ? Voici notre avis sur Temu.

La source: Frandroid - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »

Temu : pourquoi ce site chinois d'e-commerce cartonne en FranceLa plateforme chinoise, arrivée sur le marché français en avril, a déjà réussi à se faire une place parmi les habitudes d'achat des Français, malgré des inquiétudes quant à la protection des données personnelles des consommateurs.

La source: LesEchos - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »

Temu : l'application d'e-commerce qui cartonne en FranceL'application Temu, du groupe PDD Holdings, est devenue la plus téléchargée en France. Elle propose une large gamme de produits, notamment de la mode à des prix imbattables. Avec 9,5 millions d'utilisateurs en juin, Temu connaît un succès fulgurant.

La source: Madamefigaro - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »

Qu'est-ce que Temu, l'inquiétante application shopping la plus téléchargée en France ?Elle est classée numéro 1 sur l’AppStore en France : Temu, la nouvelle application virale d’ultra-fast fashion, a tout d’une grande et cartonne en France. Mais à quels prix ?

La source: Madamefigaro - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »

Livres. Lequel de ces romans décrochera le prix Terre de France Ouest-France ?Le prix Terre de France sera décerné début décembre à l’Abbaye royale de Fontevraud, en Maine-et-Loire. Petit frère de ce prix qui fête ses 40 années d’existence, le prix Terre de France Ouest-France est attribué par un jury de lecteurs et lectrices du journal. Ils jugeront les six mêmes ouvrages que les jurés du prix Terre de France.

La source: OuestFrance - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »