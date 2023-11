La place de Vosges et sa bâche publicitaire sélectionnées dans le palmarès de la France moche

La place de Vosges et sa bâche avec une grande publicité a été sélectionnée dans le palmarès de la France moche. Paysages de FranceC’est une distinction dont elles se seraient bien passées. Et qui devrait largement être débattue. Une récompense qui étonne, tant les villes nommées sont habituellement synonymes de destination de charme.

L’association Paysages de France vient de décerner, pour son palmarès 2023, le prix de « Un palmarès, « subjectif » comme le reconnaît l’association, qui a été établie à partir d’une seule photo d’un lieu de ces communes. « Comme chaque année, nous avons simplement proposé à nos adhérents de photographier un lieu qu’ils trouvaient « moche » dans leur environnement. Ce qu’ils n’ont pas manqué de faire. Les photos ont été triées, regardées, analysées et, ça y est, les choix ont été faits »,C’est pourquoi, Paris est sanctionnée pour sa mise en valeur du patrimoine en raison d’une immense bâche installée le temps de travaux sur la célèbre place des Vosges (IVe arrondissement

:

ACTUFR: France moche : une célèbre ville de Bretagne reçoit un prix peu flatteurLes prix de la France moche 2023 ont mis en avant une ville du Morbihan en Bretagne pour son aménagement routier. Des poteaux blancs dénaturent les alignements de menhirs.

LAVOİXDUNORD: Emmanuel Macron : «Une France où nos concitoyens juifs ont peur n’est pas la France»«Rien ne doit nous diviser». Emmanuel Macron a lancé samedi un message d’«unité» au nom des valeurs françaises d’«universalisme» avant la marche dimanche contre l’antisémitisme, à laquelle il ne participera pas mais sera présent «par la pensée».

LAPROVENCE: Grève à Météo-France lundi contre une nouvelle organisation et une baisse des effectifs'C'est une grève symbolique sur une journée : on cible la journée où il y a une bascule dans une nouvelle organisation, qui est prévue lundi 13 (novembre)', a déclaré ce dimanche François Giroux, représentant du personnel CGT.

BFMTV: Grève à Météo-France lundi contre une nouvelle organisation et une baisse des effectifsLa direction de Météo-France a souligné que le mouvement n'affecterait pas la production des bulletins de vigilance.

LAPROVENCE: Grève à Météo-France ce lundi contre une nouvelle organisation et une baisse des effectifsL'intersyndicale avait dénoncé dans un communiqué commun une réorganisation qui selon eux 'vise à centraliser et automatiser la fourniture des données présentes sur le site internet et l'application', 'conséquence concrète de la réduction des effectifs'.

MARİANNELEMAG: 'Pas de vague', antisémitisme, désindustrialisation… la France 'vraiment' moche, c'est celle-là !Si la France « moche » est déclinée à toutes les sauces, peut-on vraiment dire que les paysages hideux au sortir des zones commerciales résument vraiment ce qu'est la France laide ? Non, répond Christophe Guilluy, géographe et écrivain, la France moche, c’est celle d’un macronisme qui, incapable de s’adresser aux demandes des classes populaires de...

