La 'petite martyre de l'A10' (1/2) : un meurtre glacial enfin résolu ?

Le magazine de référence"Enquêtes Criminelles" a désormais sa version podcast. Chaque semaine, Jean-Marie Goix vous raconte une affaire emblématique qui fait ou qui a fait la une de l'actualité.Publié le 01/11/2023 à 18:04Affaire Christelle Doisy : comment cette escroqueuse en série a-t-elle été démasquée ?

PODCAST - Fausses identités, mensonges… Pendant des années, Christelle Doisy a manipulé des hommes pour les escroquer avant d'être démasquée et arrêtée le 10 mars 2016.Affaire Christelle Doisy : qui est cette "épouse parfaite" aux multiples identités ?

PODCAST - Bruno et Frédéric ne se connaissent pas et pourtant ces deux hommes ont épousé la même femme. Une femme aux multiples identités. Elle s'appelle Christelle Doisy. Pour "Enquêtes Criminelles", les deux hommes ont accepté de raconter leur incroyable histoire.Le 8 juillet 2023, Émile, deux ans, disparaît dans la commune du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

PODCAST - Depuis le 8 juillet 2023, c’est une affaire qui intrigue la France entière : la disparition du petit Émile, âgé de 2 ans et demi, dans les Alpes de Haute-Provence. Toutes les possibilités sont envisagées, des plus rationnelles aux plus fantaisistes. "Enquêtes criminelles" se penche sur l'affaire.

