La pédagogie Montessori mise en avant dans une pièce de théâtre

Tout le monde a un avis bien tranché sur les écoles Montessori. Certains leur vouent un culte tandis que d’autres en sont revenus, leur reprochant leur coût, leur laxisme et des résultats mitigés. Derrière cette pédagogie, on trouve Maria Montessori, docteure en médecine, psychiatre, anthropologue, militante socialiste et féministe au début du XXe siècle.

Célébrée dans le film La Nouvelle Femme, de Léa Todorov avec Jasmine Trinca, Leïla Bekhti, sorti mi-mars, elle est à nouveau consacrée au mois de juin. Sur les planches, cette fois. La pièce Montessori mise en scène par Charles Berling au théâtre Châteauvallon-Liberté, à Toulon, porte la voix et la pensée de cette pédagogue, considérée comme une précurseure. L’occasion de mettre un coup de projecteur sur cette éducation alternative. Nadia Hamidi, présidente de l’Association Montessori de France (AMF), répond aux critiques que les lecteurs de 20 Minutes nous ont fait parvenir suite à un appel à témoignage

