La passion de Luella Roche pour la mode de seconde main

Luella Roche, comme beaucoup de membres de la génération Z, achète du vintage et fréquente les friperies depuis son plus jeune âge. Elle agence religieusement son compte Depop depuis ses 15 ans et, cinq ans plus tard, elle est toujours animée de la même passion pour le monde de la seconde main. Enfant, Luella accompagne ses parents, qui travaillent dans l'industrie de la mode, dans les usines et assiste à la production des vêtements. Sa mère n’est autre que la créatrice Ryan Roche.

“Depuis que je suis toute petite, je vois de vraies personnes fabriquer des vêtements, accomplir ce dur labeur qui demande des compétences spécifiques. Je suis très consciente de cette partie du processus”, explique-t-elle. “Trop peu de gens pensent à cet aspect, c’est pourquoi ils se tournent vers la fast fashion, qui est absolument destructrice.” Une initiative réussie Aujourd’hui adulte, Luella Roche poursuit une carrière dans la musique à Los Angeles et gagne sa vie comme assistante personnelle pour des femmes qui se sont fait un nom dans les milieux de la mode et du divertissemen





