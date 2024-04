La pêche à pied de la coquille Saint-Jacques dans les Côtes-d'Armor

La coquille Saint-Jacques est un coquillage parmi les plus savoureux que l'on puisse trouver à la pêche à pied, lors des grandes marées. Dans les Côtes-d'Armor, ce fruit de mer est particulièrement présent sur l'estran à marée basse. Cela s'explique par la présence d'un important gisement de ce mollusque bivalve dans la baie de Saint-Brieuc. C'est d'ailleurs le gisement le plus productif au niveau national. Si ce filon n'est accessible que par les pêcheurs professionnels, les amateurs de pêche à pied peuvent aussi en profiter, mais dans une moindre mesure. De Paimpol à Saint-Cast-le-Guildo. Pour cela, rendez-vous sur l'estran les jours de grandes marées. Ça tombe bien, les prochaines ont lieu du dimanche 7 au jeudi 11 avril, avec de fortes amplitudes, jusqu'à 113 de coefficient. Inutile de se diriger vers les zones rocheuses, la coquille Saint-Jacque affectionne les bancs de sable, de graviers et de vase.