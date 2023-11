La nuit spéciale Miyazaki

(2018) pour le musée Ghibli, mais suffisante pour cristalliser toute l'attention d'un public aussi grand que diversifié. Et c'est bien déjà là l'une des forces du réalisateur multi-primé dans les plus prestigieuses compétitions officielles :

fédérer par la force de ses images un public fidèle, éclectique et toujours impatient de ressentir de nouveau toute l'ingéniosité du maître de l'animation.alors que sa mère vient de périr dans un incendie à Tokyo, le jeune Mahito et son père s'implantent dans le village dont elle était originaire.

Une soirée spéciale Miyazaki peuplée d'invités venus de divers horizons et qui se succéderont pour nous parler de leur affiliation à son œuvre, à la spécificité de cette animation, et au mythique studio Ghibli.

L'occasion de revenir sur cette sortie et sur les moments forts qui ont jalonné la carrière du réalisateur, à travers notamment ses plus gros succès commeDe 21h à 2h du matin, des spécialistes et de grands amateurs de l'univers de Miyazaki échangeront donc dans un cadre convivial, animé par Frédérick Sigrist.pour que vous puissiez intervenir et nous raconter quel est votre Ghibli préféré.

Organisé au début de chaque heure, un petit jeu vous permettra peut-être de remporter des cadeaux en lien avec MiyazakiMichel Ocelot, réalisateur

