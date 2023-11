La Nuit des Champions : les légendes réunies pour la 30e édition

La Nuit des Champions a ses légendes , passées, présentes et futures. Toutes seront réunies ce samedi soir pour la 30e édition de la manifestation. Les anciennes, au bord du ring, ou, pour celles qui entraînent, dans les coins des boxeurs, ou, pour les absentes, sur le grand écran du palais lors des séquences anniversaire prévues. Les actuelles seront évidemment sur le ring, à travers onze combats, une programmation 'light' assumée pour laisser la place aux célébrations.

Les prochaines seront anonymes, quelque part en tribunes. Comme l'était Djany Fiorenti il y a encore quelques années de cela.Ce samedi, le Berrois et pompier professionnel à Aix-en-Provence sera la tête d'affiche de la soirée. Il défiera Silviu Vitez sur un air de déjà-vu : les deux hommes s'étaient affrontés l'an dernier. Après trois reprises sans pouvoir les départager, l'organisation avait proposé un extraround aux deux boxeurs, ce qu'ils avaient accepté, et l'Hispano-Roumain s'était imposé de très pe





Lire la suite: LAPROVENCE » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LAPROVENCE: Boxe pieds poings : la 30e Nuit des Champions à Marseille sera celle des émotionsEntre une programmation soignée sur le ring et un volet caritatif, la soirée du 18 novembre au palais des Sports s'annonce poignante.

La source: laprovence | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

La source: lequipe | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Landes : Les pompiers mobilisés durant la nuit pour plusieurs incendies à Saint-Paul-lès-DaxLes pompiers ont été mobilisés pour plusieurs feux dans des habitations durant la nuit de mercredi à jeudi 26 octobre 2023 sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.

La source: actufr | Lire la suite »