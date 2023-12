La nouvelle version du Nutri-Score doit intervenir au 1er janvier 2024, les producteurs disposent de deux ans pour s'y conformer. Mais il continue d’exaspérer les fabricants de produits régionaux simples comme le porc noir de Bigorre ou le Roquefort. On fait le point.

Qu’est-ce qui change ? Pour la professeure Chantal Julia, "globalement il sera plus strict pour les produits chargés en sucre et en sel avec certaines améliorations pour des produits très spécifiques comme certaines huiles végétales, certains poissons gras ou des fromages à pâtes dures, très peu riches en sel". Mais, "Nutri-Score ne remplit pas son objectif pour les produits simples, peu transformés, avec peu de matières premières", relève Pierre Ginèbre, directeur général d’Irqualim Occitanie. En revanche, l’ajout d’édulcorants dans les boissons ont été rajoutés à l’algorithme de cette nouvelle version : "Les boissons édulcorées vont passer de la classe B à C. S’il y a une association sucre et édulcorants, cela peut être encore moins favorable", ajoute Chantal Juli





