Elle vient d’arriver en boutiques, la nouvelle PlayStation 5 Slim de Sony va progressivement remplacer le modèle standard. Mais faut-il déjà craquer pour cette nouvelle PS5 ? Éléments de réponse.Slim, mais toujours encombranteest désormais disponible dans les échoppes de France.

Au menu, une nouvelle version de la console lancée en novembre 2020, avec un volume réduit de 30 %, une nouvelle conception avec quatre panneaux de façade séparés, un poids revu à la baisse… Bref, à première vue, tout pour venir remplacer très vite la PS5 « classique » dans le cœur (et le salon) des joueurs, comme cela fut le cas par le passé.Pour cette fin d’année 2023, cette nouvelle PS5 Slim va venir s’installer aux côtés de la PS5 classique en rayons. Aussi, pour tous ceux qui souhaitent s’offrir/offrir une PS5 à Noël, la logique voudrait que l’on s’oriente vers le dernier modèle en date, le «» en quelque sorte. Plus légère, plus récente, moins encombrante, la PS5 Slim semble être le choix le plus éviden





Clubic » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sony lance la PlayStation Portal, un accessoire de la PS5Sony a lancé la PlayStation Portal, un accessoire de la PS5 qui n'est pas une console portable. Les tests montrent des résultats mitigés.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Plainte contre Sony au Royaume-Uni pour les pratiques commerciales sur le PlayStation StoreAu Royaume-Uni, un recours collectif prend actuellement forme contre les pratiques commerciales en vigueur sur le PlayStation Store. Sony fait face à une plainte qui pourrait l’obliger à rembourser 9 millions d’utilisateurs. Les 30% de commission récupérés par Sony augmentent intrinsèquement le prix des jeux sur le PlayStation Store.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

PlayStation : Sony tire à son tour une croix sur X.com (ex-Twitter)Les utilisateurs de la Playstation 5 ne pourront plus partager directement leurs meilleurs moments de jeu sur X.com (ex-Twitter).

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Promotions sur les smartphones Sony pour le Black FridayCertains fans de photo sont très attachés aux smartphones Sony et on les comprend : la qualité photo offerte par les modèles de la marque est leur principal argument de vente. C’est aussi le cas du Sony Xperia 1 V, dont le prix perd 14 % : le smartphone ultra haut de gamme devient donc déjà plus abordable malgré sa récente sortie. Le Sony Xperia 1 V, c’est quoi ? • Un design élégant ; • Android presque stock, sans trop d’ajouts ; • De belles performances ; • L’excellente qualité photo. En temps normal, on trouve ce smartphone haut de gamme au tarif de 1399 euros. Cependant, durant le Black Friday, son prix perd 200 euros : le Sony Xperia 1 V est disponible à seulement 1199 euros sur Amazon. Retrouvez le Sony Xperia 1 V à 1199 € sur Amazon Un autre smartphone Sony plus abordable est également en promotion : il s’agit du Sony Xperia 5 V. Habituellement, il est vendu à 999 euros, mais à l’occasion du Black Friday, son prix passe à 849 euros sur Amazon, soit une réduction de 150 euros

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Pourquoi la feuille A4 a-t-elle cette dimension et porte-t-elle ce nom ?Les dimensions précises de cette feuille 'A4' sont de 21 cm sur 29,7 cm. Mais pourquoi cette taille bizarre ? C'est en réalité à cause d'une réalité mathématique, déjà observée par Léonard de Vinci en son temps... Mais pourquoi porte-t-elle ce nom ? Les Grosses Têtes vous proposent de découvrir ou redécouvrir le podcast de Florian Gazan.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Marianne : «Elle n'est pas connotée, elle est figure de rassemblement», estime Annie DupratAnnie Duprat, historienne et co auteure de 'Femmes et République', répond aux questions d'Alexandre Le Mer. Ensemble, ils s'intéressent aux origines de l'incarnation de la République par Marianne.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »