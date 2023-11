La Norvège lutte pour éviter les grandes compétitions de football

Un Sylvinho en fusion au milieu des supporteurs albanais vendredi et un Milan Skriniar qualifiant tranquillement sa sélection slovaque pour le championnat d'Europe 2024.

C’est aussi ça l’héritage de Michel Platini, l’homme ayant lancé l’Euro à 24 équipes à partir de l’édition 2016 en France (contre 16 avant) : le Pays de Galles, l’Irlande du Nord, l’Islande, la Hongrie, la Finlande, l’Autriche, la Macédoine du Nord, l’Ecosse, et donc l’Albanie et la Slovaquie ont tous profité de cette réforme depuis sept ans pour participer à la fête. On trouve pourtant une irréductible nation, supposée pas si petite que ça, qui lutte pour éviter chaque grande compétition de football depuis l'an 2000.Et oui, on parle bien de la Norvège, d’ores et déjà éliminée de la course à l’Euro 2024, en raison d’une troisième place dans son groupe de qualification (à 10 points de l’Espagne et à 6 de l’Ecosse), et non « repêchable » via la dernière édition de la Ligue des Nation





