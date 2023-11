La Normandie rejoint le mouvement national de la crise immobilière

Toutes les bonnes choses ont une fin. En 2022, la Normandie avait plutôt bien résisté à la crise immobilière que traversait déjà la plupart des régions. Elle avait même connu paradoxalement l'une de ses années les plus dynamiques en termes de ventes de logements. Cette parenthèse enchantée s'est refermée. Les résultats dévoilés, il y a quelques jours, par l'Observatoire du logement neuf en Normandie (Olonn), montrent que la région n'échappe plus aux vents mauvais.

Les ventes nettes y ont quasiment diminué de moitié au cours des douze derniers mois. L'année 2022 « n'était qu'un court moment de répit avant une entrée durable et profonde dans une crise inédite », commente le président d'Olonn. Lire aussiImmobilier : le marché des châteaux ne connaît pas la crise Autrement dit, la Normandie rejoint le mouvement nationa

:

LİLLE_ACTU: Unique en Normandie, une pépinière d'entraineurs de trotteurs créée à Vire NormandieGuarato, Hallais...Des inconnus pour certains mais ce sont des célébrités de la course hippique de trot. Les prochains entraineurs-stars seront peut-être installés à Vire Normandie

La source: Lille_actu | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Malgré les difficultés, les Français toujours intéressés par l’immobilierL’immobilier, un placement économique toujours intéressant : c’est le constat du tout dernier baromètre « Les Français et l’immobilier ».

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAPROVENCE: 'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

La source: laprovence | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Voici les meilleurs jours pour décrocher les prix les plus bas sur vos billets d'avionRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

ACTUFR: Les NMA 2023 : les nommés dans les différentes catégoriesLa 25e cérémonie des NRJ Music Awards va être diffusée sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023. Voici les artistes en lice pour un trophée.

La source: actufr | Lire la suite »

ACTUFR: À Pont-Audemer, Jouen Immobilier collecte des jouets et des gants pour les Restos du CœurL'agence immobilière Jouen à Pont-Audemer (Eure) lance pour la cinquième année sa collecte de jouets de Noël. Elle appelle aussi au don de gants et bonnets pour les séniors.

La source: actufr | Lire la suite »