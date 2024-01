Non, la naturalisation d’un couple de Belges francophones n’a pas été refusée à cause de leur niveau de français. Le refus de la préfecture de la Drôme porte sur la nature des documents fournis afin de justifier de leur niveau de français.

Un couple de Belges francophones… qui ne parle pas assez bien français ? A en croire les multiples articles de presse qui ont fleuri sur la toile ces derniers jours, ce serait la justification apportée par la préfecture de la Drôme à Martine et Vincent Lenoir, afin de refuser leur demande de naturalisation. «Ils sont Belges, francophones, installés dans la Drôme et pourtant, on leur refuse la nationalité française.» Dès le chapô de l’article, et à nouveau dans les premières lignes, on lit que la demande de naturalisation a été refusé





libe » / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un gendarme a-t-il été condamné à sept ans de prison pour avoir «fait son travail» en abattant un narcotrafiquant après un refus d’obtempérer ?Pour dénoncer une «justice qui marche sur la tête», des internautes évoquent la condamnation d’un gendarme, en appel en octobre, pour meurtre.

La source: libe - 🏆 26. / 65 Lire la suite »

Un adolescent décède dans un accident de scooter en Seine-et-MarneUn adolescent de 17 ans est décédé des suites d'un accident de scooter en Seine-et-Marne après un refus d'obtempérer. Le passager du deux-roues est mortellement blessé et le conducteur est hospitalisé avec un pronostic vital engagé.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Rompre la routine pour préserver le couple et la familleUn couple raconte comment ils ont réussi à rompre la routine dans leur vie sexuelle et familiale pour préserver leur couple et leur famille.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

La tête de liste de la majorité pour les élections européennes n'a pas encore été annoncée publiquementLa tête de liste de la majorité pour les élections européennes n'a pas encore été annoncée publiquement mais tous les indices convergent vers Stéphane Séjourné.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Une nouvelle accusation à l'encontre de Gérard DepardieuL'actrice belge Brit Van Hoof témoigne d'une agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de Gérard Depardieu lors d'un festival de cinéma en 2014.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »