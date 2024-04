Pour aider les astronautes, la Nasa va devoir créer un fuseau horaire pour la Lune. LUNE - Quelle heure est-il sur la Lune ? C’est une question à laquelle la Maison Blanche souhaite que la Nasa réponde.

Un mémo envoyé cette semaine par le Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) des, un service rattaché à la Maison Blanche, demande en effet à l’agence spatiale d’établir un système de référence temporelle centré sur laLa mission IM-1 est arrivée sur le pôle sud de la Lune, une zone très convoitée en raison de la présence d’eau. Celui-ci servirait notamment de référence temporelle pour les engins spatiaux et les satellites lunaires dont les missions requièrent une extrême précision. Il ne s’agit pas ici d’un fuseau horaire traditionnel comme sur Terre, mais plutôt d’un cadre de référence temporel complet pour la Lune. La gravité étant moindre sur la Lune, le temps s’y écoule plus rapidement – de l’ordre infinitésimal de 58,7 microsecondes par jour – que sur la Terr

