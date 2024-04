La mortalité maternelle en France

En moyenne, chaque année, environ 90 femmes décèdent de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, d'après une étude conjointe de l’Inserm et de Santé publique France sur la période 2016-2018. Un décès survient tous les quatre jours. Parmi les causes, le suicide occupe la 1ʳᵉ place, devant les maladies cardiovasculaires. Pour la période 2016-2018, 272 décès maternels ont été identifiés sur le territoire français.

À lire aussi Une femme sur six souffre de dépression post-partum, selon une étude Un décès tous les quatre jours Cela représente environ 90 décès annuels, soit un décès tous les quatre jours en France d’une cause liée à la grossesse, à l’accouchement ou à leurs suites. Ce nombre de 272 femmes décédées correspond à un ratio de mortalité maternelle (RMM) de 11,8 décès jusqu’à un an après la fin de la grossess

