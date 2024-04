La mort tragique d'une collégienne après avoir été violée à Rantigny

La fin tragique d’un drame insoutenable. Mercredi dernier, Shanon est morte. La collégienne a succombé à ses blessures après trois semaines de coma. Le 6 mars dernier, l’adolescente de 13 ans avait été hospitalisée dans un état grave après avoir été violée à Rantigny (Oise). Depuis, trois personnes ont été mises en examen.

Que s’est-il passé le 6 mars à Rantigny ? Le 6 mars 2024, Shanon, élève au collège Simone-Veil de Cauffry, à quelques kilomètres de Rantigny, se rend chez une amie du même âge. Les deux jeunes filles sont alors rejointes par deux hommes âgés de 18 et 19 ans. « Le contact a été a priori établi via des réseaux sociaux, sans que l’on sache pour le moment qui a contacté qui », explique à 20 Minutes Me Frédéric Le Bonnois, avocat de la famille de Shanon. Selon le conseil, Shanon s’est retrouvée seule avec l’un des garçons et c’est à ce moment qu’elle est violée. L’amie découvre Shanon inconsciente dans une chambr

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20Minutes / 🏆 6. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les trois Segond : une fratrie dans les rangs de l'équipe de rugby de Lacapelle-MarivalTrois frères dans la même équipe, ce n’est pas courant. C’est pourtant le cas au Stade marivalois qui réunit Baptiste, Hugo et Hélie Segond sous les mêmes couleurs, en équipe réserve pour l’instant. Les trois garçons...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Oui, les chiens comprennent les mots comme les humains, une expérience l’a prouvéPour la première fois, une équipe a montré que les chiens savent qu’un mot représente un objet. Hormis les humains, c’est la seule espèce chez qui cela a pu être démontré.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Fayence: trois hommes en fuite après un violent braquage dans une supérette, une enquête ouverteUne enquête a été ouverte pour tenter de permettre de retrouver les auteurs du vol et des violences.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Trois policiers blessés à Albi lors d’une intervention pour retrouver une jeune fugueuseTrois policiers ont été blessés le 19 mars dernier lors d’une intervention pourtant anodine dans le quartier du Breuil à Albi. L’équipage de police secours s’était rendu dans un appartement pour récupérer une mineure...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »