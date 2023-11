La mort de la journaliste Christiane Collange, Laurent Ruquier distancé par la concurrence et une émission sur les années 80

Dans "Culture Média", Julien Pichené vous livre le « Journal des médias », un rendez-vous incontournable pour rester informé des...

Découvrez de nouvelles saveurs avec Yves Camdeborde et Laurent MariotteCette semaine, Yves Camdeborde nous parle de beignets de brocoli, Olivier Poels s’est délecté d’un lièvre à la Royale et Laurent Mariotte nous fait saliver avec des moules au lait de coco. Participez vous aussi en racontant votre goût de la semaine sur le répondeur d’Europe 1 ou sur la page Facebook de l’émission. Lire la suite ⮕

Niort : Laurent Hay satisfait de la performance physique de son équipeL'entraîneur niortais, Laurent Hay, a apprécié la performance physique de son équipe lors du match. Ils ont été plus agressifs dans l'attaque du cercle et la balle a bien circulé. Tout le monde a participé. Pour lire l'article complet, inscrivez-vous à la newsletter La Matinale. Lire la suite ⮕

Voleuses : Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos parlent de leur première incursion dans la comédie d'actionMélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos parlent de leur plaisir de réaliser un film d'action et de l'idée de faire un divertissement avec un côté ultra-décalé, presque à la Tarantino. Lire la suite ⮕

Le patron du MHSC, Laurent Nicollin, n'aime pas commenter l'actualité du clubLaurent Nicollin, fils de Louis Nicollin, ne souhaite pas communiquer avec les médias et préfère garder les choses pour lui. Il estime que les réseaux sociaux sont trop critiques et préfère rester discret. Lire la suite ⮕

Incendie dans un restaurant à Saint-Laurent d'AigouzeUn incendie s'est déclaré dans un restaurant à Saint-Laurent d'Aigouze dans le Gard. Le feu a détruit le hall du restaurant de 20 m2 et les étages ont été endommagés par les fumées. Les sapeurs-pompiers ont réussi à préserver les bâtiments attenants. Le feu a été maîtrisé à 3h15 du matin et aucun blessé n'est à déplorer. Lire la suite ⮕