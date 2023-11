La montée de l'antisémitisme en France

Qu’est-il en train de nous arriver ? Depuis un mois, beaucoup de Français, de toutes origines, ont le sentiment de vivre un mauvais rêve. Dès le 7 octobre, alors que les images des pogroms du Hamas sur des civils israéliens nous parvenaient, la France renforçait la sécurité aux abords des écoles juives et des synagogues. Par habitude de voir la haine antisémite galvaniser les esprits et encourager les passages à l’acte. Voilà, hélas, qui n’a pas manqué.

Mais si l’effet de contagion était attendu, les proportions, elles, sont inédites. Et jettent une lumière crue sur l’état de notre société. En un mois, la France a enregistré 1040 actes antisémites - soit plus que sur toute l’année 2022 -, sans compter les messages de haine déversés par milliers sur les réseaux sociaux. Dans ce climat inédit, empiré par un débat public déréglé, les grandes voix comptent plus que jamais. C’est pourquoi L’Express est allé interroger l’une d’entre elles : la philosophe Elisabeth Badinte

:

OUESTFRANCE: Budget 2024 : Élisabeth Borne dégaine un nouveau 49.3, le 16e depuis son arrivée à MatignonÉlisabeth Borne a eu une nouvelle fois recours à l’article 49.3 de la Constitution, mardi soir, afin d’imposer le second volet du projet de budget pour 2024.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LACROİX: Attentats terroristes en France : la chronologie des attaques depuis 2012Il y a un mois, la France était à nouveau touchée par le terrorisme avec l’assassinat d’un professeur à Arras.

La source: LaCroix | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: EasyJet ouvre deux nouvelles lignes à destination de l’Espagne depuis la FranceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Depuis Lourdes, l’encouragement des évêques de France à la jeunesseLa Conférence des évêques de France est réunie à Lourdes (Hautes-Pyrénées) en assemblée jusqu’à ce mercredi 8 novembre 2023.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Voici cinq histoires insolites qui ont marqué nos lecteurs depuis 2013 - Edition du soir Ouest-FranceDepuis 2013, l’édition du soir tente chaque soir d’apporter à ses lecteurs une note un peu décalée sur l’actualité. En dix ans, le journal a raconté des centaines d’histoires...

La source: OuestFrance | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Condamnation de Louis Arnaud, détenu en Iran depuis un an : la France dénonce une décision inacceptableLe ministère français des Affaires étrangères a jugé mercredi 'inacceptable' la décision iranienne de condamner à cinq ans de prison le ressortissant français Louis Arnaud, arrêté en septembre 2022 et détenu depuis dans une prison de la capitale, Téhéran.

La source: Midilibre | Lire la suite »