La ministre de l'Éducation nationale ouvre une enquête après l'hospitalisation d'une élève

« Je veux tout savoir sur ce qu'il s'est passé durant les mois précédents dans l'établissement dans les dernières heures dans l'école, et hors de l'école », a indiqué la ministre de l' Éducation nationale, se disant « extrêmement choquée et bouleversée » par la « violence inouïe » qu'a subie Samara. « L'inspection générale se rendra dès demain au collège pour une mission flash afin d'établir la réalité des faits et des responsabilités », a-t-elle précisé.

Nicole Belloubet a indiqué « donner huit jours de travail » à cette mission d'inspection « et dans huit jours », elle aura « les éléments » dont elle « va tirer toutes les conséquences

