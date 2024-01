La ministre de l’éducation française transfère ses enfants du public au privé

À peine nommée, la ministre de l’éducation Amélie Oudéa-Castéra a affronté vendredi 12 janvier sa première polémique en justifiant sa décision de transférer ses enfants du public au privé par sa « frustration » devant « les paquets d’heures » d’enseignement non remplacées lors des absences de professeurs.

« Je ne vais pas esquiver votre question (…), on va aller sur le champ du personnel », a-t-elle répondu lors d’un point presse à un journaliste de Mediapart, après la visite d’un collège à Andrésy (Yvelines).Il s’agissait de son premier déplacement en tant que ministre de l’éducation, aux côtés de son prédécesseur Gabriel Attal, désormais à Matignon. « Mon fils aîné, Vincent, a commencé, comme sa maman, à l’école publique (élémentaire) à Littré (VIe arrondissement de Paris) », a expliqué cette mère de trois garçons adolescents, avant d’évoquer sa « frustration » ainsi que celle de son mari, qui ont « vu des paquets d’heures qui n’étaient pas sérieusement remplacées





