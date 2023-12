La migraine : une maladie neurologique méconnue

Bienvenus dans « Quoi de Neuf Santé », un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Parce qu'elle touche 15% de la population mondiale, soit près d'1 milliard d'individus, 136 millions à l'échelle de l'Europe et pas moins de 7 millions de personnes en France, la migraine nous semble banale. Pourtant, une grande partie des migraineux n'a pas conscience de l'être, refusant de reconnaître leur souffrance et demeurant incapables de lui donner un nom.

Peut-être vous ? Cette maladie neurologique qui nous « prend la tête » serait due à une excitabilité neuronale anormale, liées à des facteurs génétiques complexes associés à des facteurs environnementaux. Pour un migraineux sur quatre, la sévérité des crises entraîne un retentissement socioprofessionnel important





