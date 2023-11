La Métropole Toulon Provence Méditerranée et l’État face à l’urgence sociale

Face à l’urgence sociale et la montée de la pauvreté, sans renier ses orientations politiques, la droite aux manettes de la Métropole TPM loue le levier de l’intervention publique pour en diminuer les effets, voire même corriger les inégalités. Une unanimité de position, si l’on excepte bien sûr l’extrême droite, qui donne la mesure de la dégradation de la situation.

En tout cas, les mots utilisés lors de la signature de la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi au CCAS de Toulon n’ont souffert d’aucune ambiguïté. Comme lorsque le président de la Métropole Jean-Pierre Giran (LR) affirme qu’«», en pointant particulièrement du doigt le logement. On aime à croire que la prise de conscience est là et qu’un engagement la hauteur du défi va se faire jour.

». Et la nécessité de travailler sur le décrochage scolaire des plus jeunes, mais aussi des étudiants sur qui la précarité continue de peser de tout son poids. Avec de jeunes universitaires qui, sous la pression et les contraintes pour se loger pour se nourrir, explique la commissaire à la lutte contre la pauvreté, finissent par abandonner leurs études.

