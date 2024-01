La mesure de la loi immigration sur la caution retour pour les étudiants étrangers est abandonnée

C'est la mesure de la loi immigration qui avait suscité les plus vives réactions dans le monde de l'enseignement supérieur, en décembre dernier. Il n'y aura finalement pas deL'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers avait été votée, après son introduction dans les débats parlementaires par le sénateur LR Roger Karoutchi.

Le parlementaire y voyait un moyen de lutter contre le « détournement » du visa étudiant, expliquant que beaucoup d'étudiants étrangers ne se présentent pas aux examens et ne vont pas en cours.« Ne rajoutons pas des garanties pécuniaires dont le fondement échappe à l'entendement », avait critiqué France Universités, l'association regroupant leurs présidents. Tandis que les directeurs d'écoles d'ingénieurs (Cdefi) s'étaient insurgés contre le « message de fermeture » adressé aux étudiants internationaux.« On ne pourra pas réindustrialiser sans avoir plus d'ingénieurs, il faudra compter sur ces talents qui viennent de l'étranger », confiait Alexis Michel, président de la commission Europe et international de la Cdefi, fin décembr





