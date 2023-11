La Méridionale commande deux nouveaux navires pour poursuivre ses efforts de décarbonation

Elle s'était faite assez discrète ces derniers mois, occupée à peaufiner sa stratégie de développement. Et la commande annoncée ce 14 novembre de deux nouveaux navires pavillon français premier registre confirme les ambitions annoncées en juin dernier, lors de l'acquisition de la compagnie basée à Marseille par le groupe CMA CGM (propriétaire également de La Tribune NDLR).

Une ambition claire de poursuivre les efforts et investissements fléchés vers la décarbonation, un sujet dont La Méridionale s'était emparée notamment en mettant au point un filtre, alternative aux scrubers, pour empêcher l'émission des particules en s'appuyant pour cela sur une technologie issue de l'industrie. Filtre installé alors sur le Piana, l'un des quatre navires constituant la flotte. C'est aussi la Méridionale qui s'était engagée, dès 2016, dans l'électrification des bateaux à quai, depuis Marseille. Déploiement technologique Cette avance sur le sujet de décarbonation, la compagnie l'amplifie avec la commande de deux navires qui embarquent avec eux différentes technologie

:

