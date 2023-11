La méfiance envers les médias

Sur la confiance dans les médias, réalisé depuis l'année 1987 et présenté ce mercredi au festival Médias en Seine à Paris. Plus d'une personne sur deux sondées, soit exactement 57 %, estime qu'il « faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité ».

Des résultats qui ne surprennent guère alors que les réseaux sociaux constituent souvent pour certains la seule manière de s'informer sur des thèmes aussi graves que la guerre Hamas-Israël ou le conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'éparpillement de l'offre sur Internet a notamment brouillé les frontières entre information et opinion.





