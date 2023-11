La matinale 01net : YouTube débloque, l’IA de Qualcomm en local et le futur capteur de l’Apple Watch

« Régulez-nous ! », « l’IA va détruire l’humanité »… Attention à ces « stratégies » des géants de l’IA, préviennent des expertsLes premiers tests de la puce M3 confirment les gains de performance promis par AppleTest de la Withings ScanWatch 2 : les avantages et inconvénients de la montre française

01NET: La matinale 01net : Galaxy A15, retour sur les puces M3, ménage GmailBonjour à tous, voici la matinale de 01net ! Jour férié ou pas, retrouvez toute l’actu à connaitre pour démarrer la journée du bon pied.

INVESTINGFRANCE: Qualcomm prévoit un 4e trimestre supérieur aux attentesQualcomm prévoit un 4e trimestre supérieur aux attentes

INVESTINGFRANCE: Le Dow Jones stable sur les futures, Qualcomm et DoorDash en hausse après leurs résultatsLe Dow Jones stable sur les futures, Qualcomm et DoorDash en hausse après leurs résultats

CLUBIC: YouTube et les bloqueurs de publicité : une violation de la vie privée ?YouTube demande aux utilisateurs de réautoriser les publicités, mais sans leur consentement préalable, ce qui pourrait enfreindre les directives européennes sur la protection de la vie privée sur Internet.

01NET: YouTube bloque les bloqueurs de pub et cette fois, c’est du sérieuxYouTube ne rigole plus. La plateforme vidéo de Google a décidé de frapper fort contre les bloqueurs de publicité et leurs utilisateurs qui, à la place de la vidéo convoitée, subissent maintenant un message d'alerte.

FRANDROID: La décision radicale de YouTube pour vous faire retirer votre bloqueur de pubsUn représentant de YouTube a confirmé à The Verge que la plateforme a lancé un effort mondial pour pousser les utilisateurs à ne plus utiliser de bloqueurs de publicités. En France, le lecteur vidéo sera notamment bloqué après un certain nombre de contenus visionnés avec un adbloc.

