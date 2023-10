La manucure russe peut être dangereuse pour la santé de nos ongles

Avec ses nombreux avantages, la manucure russe a gagné en popularité ces dernières années. À tel point qu’elle fait partie des techniques de manucure les plus recherchées sur les réseaux sociaux et les plus demandées en salon. Pourquoi un tel engouement ? Car elle offre une manucure impeccable, sans peaux mortes ni cuticules apparentes.

Sous ses apparences alléchantes, la manucure russe n’est pourtant pas sans risques pour la santé de nos ongles. On vous explique.Si la manucure russe est fortement demandée, elle n’est pour autant que très peu proposée en institut. Et pour cause, il s’agit d’une manucure si complète et poussée, qu’elle n’est pas proposée par toutes les prothésistes ongulaires.

Cette technique consiste à éliminer complètement les cuticules, ainsi que le gel et ou le vernis précédents. L’idée est de retirer le plus de peau possible de la zone de l'ongle pour laisser davantage de place au vernis et, par conséquent, le faire durer plus longtemps. headtopics.com

Pour la réaliser, les professionnel.les se munissent de ponceuses et de ciseaux qui doivent être parfaitement stérilisés puisqu’avec cette manucure, les risques d’infection sont élevés.

Problème : les cuticules servent à protéger l’ongle des bactéries et autres agressions extérieures. Son retrait complet est donc dangereux. 'L'élimination complète de la cuticule, si elle est effectuée à plusieurs reprises, entraînera généralement l'entrée de bactérie, ce qui engendrera un type d'infection des ongles appelé panaris chronique', prévient la dermatologue. headtopics.com

Pour y avoir recours en toute sécurité, la dermatologue recommande de se renseigner sur les instituts qui proposent la manucure russe et de trouver un.e technicien.e très qualifié.e qui s'engage à stériliser ses outils. Puis, d’alterner entre manucure russe et manucure classique.

