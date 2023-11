La maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) en Europe

En Europe environ 7 300 personnes sont atteintes de NMOSD (maladie du spectre de la neuromyélite optique), aussi connue sous le nom de maladie de Devic. La plupart sont des femmes non-caucasiennes de plus de 40 ans, mais la maladie a ses contradictions. Qu’est-ce que la NMOSD ? Cette maladie auto-immune touche le système nerveux central, en particulier le nerf optique et la moelle épinière.

Elle est non seulement très invalidante à cause de poussées (ou crise) aussi imprévisibles que douloureuses et aux lourdes conséquence

:

LATRİBUNE: Risque d'une crise financière en Europe selon la BCELa présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti du risque d'une crise financière en Europe. Elle souligne l'importance pour les décideurs politiques de rester attentifs aux risques liés à la stabilité financière.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LATRİBUNE: La France championne d'Europe de la présence au bureauSelon une étude, les Français sont largement au-dessus de leurs voisins avec une moyenne de 3,5 jours de présence au bureau par semaine. Pour autant, ils ne sont pas prêts de lâcher le télétravail.

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: L'Europe veut en finir avec les déchets d'emballages et miser sur la réutilisation et le recyclageLa Commission européenne propose de rendre les emballages entièrement recyclables d'ici à 2030, ce qui suscite des inquiétudes chez les fabricants de fromages qui utilisent des boîtes en bois.

La source: actufr | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Scandale Emera : des familles dénoncent des mauvais traitements dans les EhpadAprès le scandale Orpéa qui a éclaté en janvier 2022 à la suite de la parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, serait-ce au tour du groupe Emera ? Plusieurs familles relatent des signalements, des mauvais traitements et des problèmes de gestion au sein de cette entreprise qui compte 2 800 salariés en France et plus d’une centaine d'Ehpad et de résidences seniors en France et en Europe. Capital fait le point sur cette affaire.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LE_FİGARO: Le groupe Figaro acquiert le magazine GalaLe groupe «Figaro» accueille un fleuron français de la presse magazine. Il vient d'acquérir auprès de Vivendi et sa filiale Prisma Media l'hebdomadaire GALAfr. L'acquisition de l'hebdomadaire people sera effective avant la fin du mois de novembre. ↓

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

TOPSANTE: La maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) en EuropeEn Europe, environ 7 300 personnes sont atteintes de NMOSD (maladie du spectre de la neuromyélite optique), aussi connue sous le nom de maladie de Devic. Cette maladie auto-immune touche le système nerveux central, en particulier le nerf optique et la moelle épinière. Elle est non seulement très invalidante à cause de poussées (ou crise) aussi imprévisibles que douloureuses et aux lourdes conséquences. La plupart des personnes atteintes sont des femmes non-caucasiennes de plus de 40 ans.

La source: topsante | Lire la suite »