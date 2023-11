La maison Dupas, la plus belle découverte d'un Urbexeur

« Ma plus belle découverte ? La maison Dupas, révèle sans hésiter Timothy Hannem, auteur de Glauque-Land, 25 ans d’Urbex (éd. Albin Michel), sorti le 4 octobre. Un ami me l’avait signalée, elle était à dix minutes d’un lieu sympa donc j’y suis passé pour voir. Et ce qui ressemblait à une sorte de hangar dans une forêt sur Google Maps, était en fait une petite maison remplie de végétation, à laquelle il manquait le toit.

Dubitatif, je suis entré et j’ai découvert des pièces totalement vidées avec seulement un piano. Il était dégradé par les intempéries, avec des feuilles mortes sur les touches, hors d’usage. Mais c’était magnifique : pourquoi est-il resté là tout seul ? » L’énigme est d’ampleur et anime notre Urbexeur confirmé.Car en plus de la découverte pure et dure qui exalte ce Francilien depuis son enfance, à savoir explorer des lieux à l’abandon et « se faire un peu peur », Timothy Hannem aime aussi fouiller pour découvrir l’histoire du lieu. « C’est aussi important que la découverte du lieu abandonné en elle-mêm





