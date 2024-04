La Maison-Blanche demande à la Nasa de définir un référentiel de temps lunaire

La Maison-Blanche a annoncé ce mardi 2 avril 2024 avoir demandé à l'agence spatiale américaine, la Nasa, de définir un référentiel de temps lunaire, pour les besoins des missions d'exploration spatiale qui se multiplient, a rapporté l'Le directeur du Bureau des Sciences et de la Technologie (OSTP) a enjoint la Nasa de proposer un plan, d'ici à fin 2026, visant à établir un temps lunaire coordonné.

Alors que la Nasa, des entreprises privées et des agences spatiales du monde entier lancent des missions vers la Lune, Mars et au-delà, il est important que nous établissions des normes de temps pour la sécurité et par souci de précision »selon notre position dans l'espace. Là où la gravité est plus forte, le temps semble passer plus lentement, par exemple à proximité des corps célestes, a-t-il di

