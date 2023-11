La maire de Paris présente le plan Climat de la Ville

Il y a des températures qui dépassent déjà de 2,3 degrés l’ère préindustrielle, c’est énorme. Cela pose la question de notre survie, de l’habitabilité de nos villes, de la planète. En présentant le plan Climat de la Ville de Paris, sa maire, Anne Hidalgo, a donné le ton.

Il va falloir « agir vite et aller encore plus loin », malgré quelques bonnes nouvelles : les émissions locales de Paris ont diminué de 36 % depuis 2004, et la ville n’est pas restée immobile : près de 10 milliards d’euros ont été dépensés pour le climat depuis 2014, assure Anne Hidalgo, qui veut accélérer notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments.« C’est le plus gros arbitrage financier, avec 350 millions d’euros investis en 2023 pour rénover le logement social (dont un quart qui seront dépensés par la ville, soit 70 millions, le reste par les bailleurs sociaux) », explique Jacques Baudrier, adjoint au logement et à la rénovation du bâti





