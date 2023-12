La lutte des glaces : une série documentaire sur la fonte des glaces

Alors que la COP 28 vient de débuter à Dubaï, l’enjeu de la fonte des glaces est plus que jamais au cœur des débats. Les équipes de « 13h15 le dimanche » vous propose de découvrir aujourd’hui les 4 premiers épisodes de « La lutte des glaces », une série documentaire inédite signée Florent Muller, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau. Les 4 derniers épisodes seront diffusés le dimanche 10 décembre. Direction le Grand Nord, pour une expédition vers l’un des plus grands glaciers du Groenland.

Le glacier Petermann est un monstre solitaire, un désert blanc de 70 kilomètres de long, 20 kilomètres de large, qui détient peut-être les clés de notre avenir. À la tête de cette expédition, Eric Rignot, un glaciologue franco-américain qui collabore avec la NASA et se lance dans une expérience qui n’a encore jamais été tentée à l’extrême Grand Nord : introduire un sous-marin capable de plonger dans les eaux du fjord pour comprendre ce qui se passe « sous la glace





