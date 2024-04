La loi sur le congé menstruel arrive à l'hémicycle

Après un vote défavorable très serré en commission, mercredi 27 mars, la loi sur le congé menstruel arrive dans l’hémicycle ce jeudi 4 avril, dans le cadre de la niche parlementaire des écologistes. Inspiré du modèle espagnol, le texte prévoit une réserve de 13 jours d’arrêt par an pour les femmes souffrant de règles incapacitantes. Ces arrêts seraient pris en charge par la Sécurité sociale, sans jour de carence. Pour en bénéficier, il faudra un certificat médical.

Pour les femmes aux règles douloureuses qui ne les empêchent pas pour autant de travailler, le texte permet de favoriser le télétravail. "Quand on s’est aperçu que lorsqu'on est malade, on ne peut pas travailler, on a inventé l’arrêt de travail. On n’a pas obligé les gens à serrer les dents. Ça devrait être pareil pour les règles très douloureuses", déduit la sénatrice du groupe écologiste Mélanie Vogel auprès de BFMTV.com

