La loi immigration en France suscite des réactions internationales

Emmanuel Macron, qui comme tous les présidents de la République fait de la diplomatie son domaine réservé, a-t-il lu dernièrement la presse étrangère ? L’adoption le 19 décembre de la loi immigration issue d’un compromis entre sa majorité présidentielle relative et les Républicains, mais adoptée avec les voix d’extrême droite du Rassemblement national, a ouvert une crise majeure dans son camp mais a aussi sidéré nos voisins européens.

« La suppression du droit du sol en France est la fin d’un monde. Il s’agit aussi du renoncement à une certaine idée de la France : le pays du droit d’asile, la patrie des droits de l’homme, la fille aînée aussi bien de l’Église catholique que de la Raison. … Un simple mythe, peut-être. … Mais l’histoire des nations se construit aussi sur des mythes », écrivait le Corriere delle Serra italien. « C’est un tournant spectaculaire que prend la France, jusqu’alors patrie de l’universalisme » renchérissait Le Soir belg





ladepeche31 » / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La France bien préparée pour les Jeux olympiques d'hiverLe président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré que la France est très bien préparée pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver lors d'une conférence de presse à Saint-Denis. Le village olympique est finalisé et Paris 2024 respectera son timing de préparation.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

'On le respire et on en parle' : quand l'alambic fleure bon la FrancePrune, kirsch, mirabelle, poire, framboise, calvados, cognac, armagnac… pourvu que l’on sache sublimer leur essence par l’alchimie du feu, les fruits de la vigne et du verger révèlent une partie de leur mystère aromatique.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Les Jeux paralympiques d'été se dérouleront en France pour la première fois de l'histoireCent ans après les Jeux olympiques à Paris en 1924, pour la première fois de l'histoire, les Jeux paralympiques d'été se dérouleront sur le sol français, entre le 28 août et le 8 septembre. Dix-neuf sites accueilleront ainsi les compétitions. Suivez le guide pour ne rien rater de ce grand événement qui réunit les meilleurs parathlètes du monde entier.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

La précarité des femmes en France s'accentue, les mères isolées en première ligneA bientôt 40 ans, Claire (prénom d’emprunt) doit compter chaque euro. Une nécessité pour cette mère de cinq enfants qui traverse une période particulièrement compliquée. Cette assistante de projet, qui rapporte avoir subi des violences de la part de son ex-conjoint, est « prise à la gorge » avec une maison à rembourser seule en plus de nombreux frais, malgré un salaire de près de 1.800 euros. Une situation qui est à l’image du triste constat récemment dressé par le Secours catholique : la précarité et notamment celle des femmes ne cesse de s’accentuer en France. A tel point que les mères isolées comme Claire représentent désormais plus d’un quart (25,7 %) des bénéficiaires. Sous couvert d’anonymat, cette habitante de Loire-Atlantique a accepté de se confier à 20 Minutes.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Hausse des événements indésirables graves associés aux soins en FrancePrès d’un tiers d’événements indésirables graves associés aux soins(EIGS) supplémentaires ont été décomptés en 2022 par rapport à 2021, selon un bilan publié par la Haute autorité de santé (HAS) à l’occasion de la semaine de la sécurité des patients, du 20 au 24 novembre 2023. Comment expliquer cette hausse ? Est-elle le signe de dysfonctionnements grandissants du système de santé ? De façon étonnante... c’est l’inverse, explique la HAS ! Cette hausse des chiffres est en fait «une bonne nouvelle, car cela résulte certainement d'une meilleure connaissance du dispositif et d'une culture sécurité des professionnels en progression».

La source: LeFigaro_Sante - 🏆 28. / 63 Lire la suite »

Difficultés financières pour Île-de-France-MobilitésÎle-de-France-Mobilités (IDFM) gère le troisième réseau de transports en commun le plus dense du monde, et les travaux nécessaires à son bon fonctionnement coûtent cher. Sa structure financière ne lui permet pas de faire face aux investissements indispensables pour assurer dès l’an prochain les nouveaux prolongements de lignes de métro, l’exploitation du nouveau réseau du Grand Paris Express et l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »