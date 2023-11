La lettre d'Oussama Ben Laden devient virale sur les réseaux sociaux

Sur fond de conflit entre Israël et le Hamas, déclenché le 7 octobre après que le groupe terroriste a déferlé sur l’État hébreu pour y semer la mort (1200 personnes ont été tuées), la «Lettre à l’Amérique» d’Oussama Ben Laden est devenue virale sur les réseaux sociaux. «Je ne verrai plus jamais la vie et les États-Unis de la même façon. Si vous la lisez, dîtes moi si vous traversez aussi une crise existentielle.

En vingt minutes, mon opinion sur tout ce que j'ai vécu et pensé a changé», explique sur TikTok Kiana Leröux, influenceuse au 1,1 million d’abonnés. «C'est époustouflant», assure une autre pour qui les attaques terroristes contre les États-Unis ne sont que le résultat des «échecs de nos gouvernements envers les autres nations». «Cette lettre permet d'ouvrir les yeux», conclut-elle. Le texte est apparu pour la première fois en 2002, en arabe, sur un site saoudien un temps utilisé par al-Qaida avant d'être traduit et diffusé par des islamistes en Grande-Bretagn

BFMTV: La lettre antisémite d'Oussama Ben Laden ressurgit sur TiktokLa lettre d' Oussama Ben Laden , dans laquelle il justifie les attentats du 11 septembre 2001, refait surface sur Tiktok et est partagée par de jeunes Américains. Le texte a été initialement publié en 2002 sur le site du journal britannique The Guardian.

LEPARİSİEN_75: Transports en Ile-de-France : les perturbations du week-end des 18 et 19 novembreFermetures en série sur le RER C, dessertes modifiées sur le RER E et métros à l’arrêt dimanche matin sur la ligne 4 et samedi et dimanche sur la 14… Les perturbations liées aux travaux de maintenance ou de modernisation sont encore nombreuses ce week-end.

ACTUFR: Une nouvelle dépression s’annonce sur la FranceUne nouvelle dépression s’annonce sur la France. 'Elle arrivera dans la nuit de ce mercredi à jeudi par l'Ouest et balayera une grande partie de la France ce jeudi 16 novembre 2023', prévient sur actu.fr le météorologue Yann Amice. D’après certains modèles météo, 'des vents tempétueux ne sont pas à exclure de la Loire-Atlantique aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne et la Normandie jeudi matin', anticipe de son côté sur actu.fr le météorologue de Météo-Villes, Guillaume Séchet. À lire aussi CARTE. Il n'avait jamais autant plu en 26 jours : voici les cumuls de pluie près de chez vous Après les tempêtes Ciarán et Domingos Météo France a déjà placé plus d'une cinquantaine de départements de la moitié Nord en vigilance jaune pour la journée de jeudi, en raison de ce risque de vent fort. Si les modèles météorologiques restent incertains et ont bien du mal à appréhender le phénomène, de fortes rafales restent toutefois bien à craindre.

MEDİAPART: Défendre les libertés d'expression sur la Palestine : un enjeu académiqueFace aux « intimidations, diffamations et restrictions de la parole scientifique » au sein des universités depuis les événements dramatiques du 7 octobre, plus de 1300 chercheur·ses et universitaires dénoncent « ce climat de menace qui engendre peur et autocensure au détriment de la libre expression ». Ils et elles souhaitent réaffirmer leur « droit de pouvoir soutenir des causes et exprimer des solidarités à titre individuel, comme tout·e citoyen·ne. »Le 9 octobre dernier, la Ministre de l'ESR adressait une lettre aux président·es d'université et directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche où elle rappelait que la France « a exprimé sa pleine solidarité envers Israël et les Israéliens »

