La lettre antisémite d'Oussama Ben Laden ressurgit sur Tiktok

Les Juifs ont pris le contrôle de votre économie, et par ce biais le contrôle de vos médias. Dans un long texte ouvertement antisémite et adressé aux Américains en 2002, Oussama Ben Laden, cerveau des attentats du 11 septembre 2001, tentait de justifier les attaques qui ont tué 2977 personnes. Intitulé "Lettre à l'Amérique", le document avait été publié en 2002 sur le site du journal britannique The Guardian, à des fins journalistiques.

21 ans après, il a ressurgi dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. En effet, au cours des derniers jours, le texte a été relayé -et défendu- par de jeunes Américains sur Tiktok, dans des vidéos consultées des millions de fois. Tech&Co a remonté le circuit de la viralité inattendue de cette lettre de propagande. Au départ, des tweets de comptes pro-russes Quelques jours avant sa diffusion sur Tiktok, la lettre de Ben Laden est évoquée sur X (anciennement Twitter), notamment par le biais de deux comptes très suivis par la sphère pro-russe et antiva

: